AK Parti üç sandıklı seçimi tartışıyor

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BAŞÖRTÜSÜ ve aile ile ilgili düzenlemeleri içeren anayasa teklifi gelecek hafta Meclis’e sunulacak. Anayasa teklifini referanduma götürebilmek için Meclis’te 360 ila 399 arasında kabul oyu kullanılması gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, AK Parti yönetimi, HDP ve İYİ Parti gruplarından teklife sıcak bakan milletvekillerinin desteğiyle 400 oyun aşılmasını, böylece halk oylaması şartının kalkmasını hedefliyor.

YSK’NIN YETKİSİNDE

Paket kabul edilir ancak halk oylaması gerekirse bu kez 2023’ün ilk yarısı için iki seçim olasılığı doğacak. AK Parti yönetimi, öncelikle halkoyunun Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle birlikte yapılması amacıyla teklife geçici madde eklenmesini tartıştı. Böylece Anayasa’daki “60’ıncı gün oylama” şartının bir kerelik askıya alınması görüşüldü. Ancak son değerlendirmede, geçici maddeye gerek duyulmadan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iki oylamayı birleştirebileceği görüşü ağırlık kazandı.

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Meclis’te Anayasa Komisyonu’nun gündemine gelecek olan teklif Genel Kurul’da iki ayrı turda oylanacak. Her şartta sürecin 2023’ün ilk çeyreğinde sonuçlanması bekleniyor. Bu durumda “oylamaların birleştirilmesi” de dikkate alınarak Haziran 2023’teki genel seçimin mayıs ayına çekilme ihtimali bulunuyor.

Bu arada, seçim yılı olan 2023’ün ilk ayında 11 üyeli YSK’nın başkan dahil 5 üyesi değişecek. Mevcut YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Başkanvekili Erhan Çiftçi ile üyeler Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın’ın görev süreleri ocak ayında sona erecek.