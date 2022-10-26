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AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' programı için 11 partiyi davet etti

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#ANKARA#AK Parti#Türkiye Yüzyılı
AK Parti Türkiye Yüzyılı programı için 11 partiyi davet etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 12:40

AK Parti 28 Ekim Cuma günü yapacağı "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına 11 partiyi davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, partisinin 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyon belgesini açıklayacak.

Toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da davet edildi.

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#ANKARA#AK Parti#Türkiye Yüzyılı

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