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AK Parti Tunceli İl Başkanı Özaydın ve eşi kazada yaralandı

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#Kaza#AK Parti#Akaryakıt
AK Parti Tunceli İl Başkanı Özaydın ve eşi kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 03:40

Tunceli’de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada AK Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralandı. Dr. Özaydın, kendisi de yaralanmasına rağmen sağlık ekibi gelinceye kadar eşine ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın yönetimindeki 01 AHG 744 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yöneldiği sırada, Cumhuriyet Mahallesi yönünden kavşağa kontrolsüz giren 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı.

EŞİNE İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Kazada Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doktor olan İl Başkanı Özaydın, kendisinin de hafif şekilde yaralandığı kazada yaralı olan eşi Demet Özaydın’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özaydın çifti, ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Kaza#AK Parti#Akaryakıt

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