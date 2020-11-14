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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, koronavirüse yakalandı

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AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, koronavirüse yakalandı
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AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, sosyal medyadan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Hafif belirtilerle süreci geçirdiğini kaydeden AK Parti'li Beyazıt, "Dün yaptırmış olduğumuz covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, koronavirüse yakalandı

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