AK Parti teşkilatı, Ala ve Varank’ın katıldığı toplantıda bayramlaştı

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve partililer katıldı.

‘KURALLARIN YERLE BİR EDİLDİĞİ BİR COĞRAFYA GÖRÜYORUZ’

Törende konuşan Efkan Ala, dünyanın kuralsızlık dönemine girdiğini belirterek, “Öngörülemezlik politika oldu. Hiçbir kural tanınmıyor. Gücü olan, hiçbir adalet duygusuna sahip olmadan, gücün kuralları belirleyeceği bir dünya inşa etmeye çalışıyor. Kuralların, adaletin gücü sınırlandırdığı yönlendirdiği bir dünyaya ‘Elveda’ diyor insanlık. Büyük sorunlar yaşanıyor. Bunların en önemli kısımları da bölgemizde yaşanıyor. Bölgemizde gücü eline geçirdiğini düşünen küresel aktörler ve yerel bölgedeki aktörler bir arada saldırıyı bir sorun çözme yöntemi olarak dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar ve hiçbir kural yok. Gazze’de olup bitene baktığımız zaman insanlığın bugüne kadar ahlaki, dini, insani olarak getirip biriktirdiği kuralların yerle bir edildiği bir coğrafya görüyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRDİK’

Bu kural tanımazlığın uluslararası kuruluşları da yok ettiğini söyleyen Ala, “Hiçbir uluslararası kuruluş kendi üzerine düşeni yapamıyor ve biz uluslararası kuruluşların, ilişkilerin, diplomasinin ne kadar büyük sorunları aslında şiddete, saldırıya başvurmadan çözebildiğini gösterdik, gösteriyoruz. İran-ABD ve İsrail çatışmasında ve savaşında da inanın Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Türkiye çok etkili bir biçimde süreci yönetti, yürüttü, inisiyatif aldı. Dünyaya örnek olacak öneriler de sundu. Ama maalesef bazı gücü ele geçirenler, kendisini çok güçlü hissedenler, anlaşmanın tarafında değil ‘Anlaşma olmasın da çatışma başlasın. Biz gücümüzle her şeye kadiriz’ anlayışıyla hareket ettiler. Bunun bütün insanlığa, bölgemize çıkardığı maliyet, verdiği zarar ortadadır. Biz her zaman adaletten, haktan, erdemden yana bir dış politika uyguladık ve onu ortaya koyduk. Türkiye’yi siyasetin ve uluslararası diplomasinin merkezi haline getirdik” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYANIN SORUNLARININ DİPLOMASİYLE ÇÖZMEYE İHTİYACI VAR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutierres’e ‘Atatürk Barış Ödülü’ verdiğini hatırlatan Ala, “Ortaya koyduğu performans nedeniyle, ortaya koyduğu çaba dolayısıyla, aslında da dünyaya bir mesaj olsun diye. Çünkü dünyanın barışa, huzura ihtiyacı var. Dünyanın sorunlarını diplomasiyle çözmeye ihtiyacı var. Gücü her ele geçiren kural koymaya kalkarsa onun adı kurallı bir düzen olmaz. Onun adı kuralsızlık olur. Zulüm üretir, adaletsizlik üretir” diye konuştu.

‘BİZ SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GAYRET GÖSTERİYORUZ’

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise AK Parti olarak yaptıkları işleri göstermelik yapmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“‘Mış’ gibi yapmıyoruz. Biz gerçekten sokağa çıkıyorsak her bir vatandaşımıza dokunabilmek onlara selam verebilmek, bir ev ziyaret ediyorsak bir ihtiyaç sahibi varsa onun derdini sıkıntısını ‘Nasıl izale edebiliriz?’ bunun için sokağa çıkan bir teşkilatız. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif’te gösterdiğimiz bu gayreti senenin geri kalanında da gösterebilirsek, önümüzdeki yıllarda da gösterebilirsek, evvelallah bu teşkilatın başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz o kadar samimi bir şekilde sokakta gayret gösteriyoruz ki bakıyorsunuz, ‘40 yıllık Bursalıyım’ diyen bile Abdal Meydanı’nı bizden öğreniyor. Oralarda sahur yapmayı bizden görüp, oralarda sahur yapmaya başlıyorlar. Onun için bizim bu gayrete devam etmemiz lazım. Eğer bir evde sıkıntısı olan bir vatandaşımız varsa ve o vatandaşımız ilgili mercii ile irtibatlanmamışsa, o vatandaşımızın sıkıntısını giderecek şekilde o vatandaşımıza ulaşılmamışsa, bunun sorumluluğu kaymakamda, sosyal yardımlarda değil. Bunun sorumluluğu bizim teşkilatımızın üzerindedir. Bu şuurla bizim gayret göstermemiz, her bir vatandaşa ulaşmamız, kapısı çalınmamış hiçbir ev bırakmamamız gerekiyor.”

‘ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ’

Türkiye’nin güven ve istikrar adası olarak yoluna devam ettiğini kaydeden Varank, “Etrafımızdaki ateş çemberinin hepiniz farkındasınız. Etrafımızda savaşlardan başını kaldıramayan ülkeler var. Bu kadar sıkıntılı ortamlarda, bu kadar ateşin, gözyaşının, ölümün olduğu ortamlarda eğer biz Türkiye olarak, bir güven ve istikrar adası olarak yolumuza devam edebiliyorsak bunun bir tane sebebi var. Gerçekten fedakarlığıyla, ferasetiyle, cesaretiyle gerçek bir lidere sahip olduğumuz için, Recep Tayyip Erdoğan’a sahip olduğumuz için. Bu güven ve istikrar adası olarak yolumuza devam edebiliyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımız bile bizi sokaklarda çevirip, ‘Aman Allah’tan seçimi kazandınız da bizi bunların eline bırakmadınız. Şu dünyanın geldiği noktada, başkası bu ülkede olsaydı halimiz haraptı’ diyorlar” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN EN AZ BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMESİ LAZIM’

Türkiye’nin tam bağımsız bir şekilde yoluna devam edebilmesi için büyük bir gayretle çalışmaları gerektiğini ifade eden Mustafa Varank, “Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın en az bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak devam etmesi lazım. Bunun yolu bizim samimiyetle çalışmamızdan geçiyor. Biz evvelallah çalışırsak, gayret edersek, o samimiyeti önce kendi aramızda gösterir, daha sonra tüm vatandaşlarımıza gösterirsek bunu başarırız” ifadelerini kullandı.