AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir: Koltuk makam yarışında değiliz

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Kandemir, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin özetle şunları söyledi:

BİR YANDAN DEĞİŞİM

“AK Parti kongreleri diğer siyasi partilerden farklı olarak bir koltuk kapma, bir makam edinme yarışını ihtiva etmez. Bizim kongrelerimiz bir kardeşlik havası içerisinde geçer ve arkadaşlarımız Türkiye adına, partimiz adına, memleketimiz adına, insanlığı daha iyiyi yapmak için birbirleriyle yarışırlar. Kongre sürecimizde de inşallah delegelerimizden mahallelerimize, ilçelerimizden beldelerimize, illerimizden genel merkeze kadar bir yandan kuşkusuz değişimin adresi olacak AK Parti, bir yandan yeni şeyler söylemenin ve Türkiye Yüzyılı’na dair hayallerin, iddiaların adresi olmaya devam edecek.

Genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçede başkanlarımızı değiştirdik. Dolayısıyla AK Parti zaten kendi olağan süreci içerisinde kadrolarına ihtiyaç duyduğu değişikliği yapan bir siyasi hareket. 8. Olağan Kongre sürecini isim değişiklikleri üzerinden değil, AK Parti’nin topyekun milletle beraber yeniden kendini gözden geçirme ve inşa süreci olarak görüyoruz. 12 Ekim’de başlayacak ilçe ve belde kongre maratonumuzu nisan ayında yapacağımız büyük kongremizde taçlandıracağız. Bin 617 büyük kongre delegemizle ilçelerden başlamak suretiyle, illerde büyük bir coşkuyla yürüteceğimiz geniş bir istişare ağıyla yöneteceğimiz bu süreci, nisan ayında MKYK’mıza teklif edeceğimiz büyük kongreyle taçlandırmayı planlıyoruz.

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EKONOMİ VE ADALET

Türkiye buluşmalarında sahada en çok karşılaştığımız en temel iki sorundan birincisi ekonomik meseleler. İkincisi adaletle ilgili vurgu. Her iki alanla ilgili de ilgili bakanlıklarımızla, bize arkadaşlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda söylenenleri paylaştık. Her iki bakanlığımız da yoğun bir çalışma yapıyor. AK Parti, hem 14-28 Mayıs seçimleri sonrası hem de 31 Mart seçimleri sonrası çok ciddi bir muhasebe ve özeleştiri yaptı ve yapmaya devam ediyor.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK

(Erken seçim) Milletin hiç gündeminde olmayan bir meseleyi eğer siyasetçi tekrar tekrar gündeme taşıyorsa hem motivasyonu bambaşkadır hem de hiçbir anlamı yoktur. Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Milletimiz nihayetinde Cumhur İttifakı’na, AK Parti’ye bir yetki vermiştir. Bu yetkiyi de sonuna kadar kullanmak niyetindeyiz.”

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BUGÜN KONGRE STARTI VERİLİYOR

-Kandemir “21-22 Eylül tarihlerinde büyük oranda ilçelerimizin delege seçimlerini yaptık. AK Parti’nin 11 milyonun üzerinde üyesi var ve 2,5 milyon üye delege seçimlerinde oy kullandı. Türkiye buluşmalarında finali yarın (bugün) Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde saat 17.00’de yapacağız. Aynı zamanda 12 Ekim’de başlayacak kongrelerin de startını vermiş olacağız” dedi.