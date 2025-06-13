AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler: 22 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e arz ettik

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AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli basın mensupları, aziz milletimiz; sizleri selamlıyorum 22 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis'e arz ettik. Kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.



Sözlerime başlamadan önce Ferdi Zeyrek beyfendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Manisalı hemşerilerimize, CHP teşkilatlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Dün akşam lanetlediğimiz bir saldırı ile de karşı karşıya kaldık. Katil İsrail orta doğuyu çatışma alanına getirecek saldırıları İran'a düzenledi. Uluslararası hukuku yok sayan, uluslararası kuruluşların kararlarına uymayan İsrail büyük bir sorun haline gelmiştir. Bu saldırıların durmasını temenni ediyoruz.



AK Parti olarak Türkiye'nin enerji arzı için hazırladığımız kapsamlı kanun teklifini bugün itibariyle TBMM'ye arz ettik.

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İnşallah enerji arz güvenliği açısından hayırlı olacak bir tekliftir. Uluslararası rekabetin de temel dayanaklarını oluşturmakta. Türkiye'nin yeni bir farza geçmiştir.

AK Parti olarak her dönemimizde ülkemizin kalkınması için önemli reformları hayata geçirdik. Enerji arz güvenliğini temin etmede önemli adımları atmış olacağız.

Madencilikte çevrecilik hükümleri etkinleştiriyoruz. Ruhsatlı sahalarda yatırım yapmadan ruhsat elde tutmaya son veriyoruz. Üretim yapılmadığında ruhsat iptal edilecek

Stratejik madenler için özel düzenleme geliyor. Tüm izinler tek bir sistem üzerinden izlenecektir. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilecektir.

4 Ağustos 2022'de Karadeniz'deki en büyük keşif ile 9.5 milyon metreküp üretim yapılmaktadır. 2028 hedefimiz 40 milyon metreküptür.

Bu düzenleme ile madencilikte bürokrasi azalmakta, yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmakta.