AK Parti TBMM Grubu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

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Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane önünde düzenlenen gösteriler esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhume annesi Tenzile Erdoğan ve ailesine yönelik alçakça hakaretleri lanetlediğini ifade etti.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, "Birilerinin niyetini ve hesabını çok iyi biliyoruz. Ramazan ayının bu son günlerinde milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup başkanvekilleri de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret edenlere tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, açıklamasında, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Ramazanın manevi iklimi içerisindeki bu günlerde sergilenen bu tür çirkin davranış ve hakaretlerin, milletin ahlaki ve manevi değerleriyle bağdaşmadığının altını çizen Gül, "Eleştiri sınırlarını aşan, nefret ve hakaret diline dayanan bu tür saldırılar, toplumsal huzurumuzu ve birliğimizi hedef almakta, milletimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Sokak çağrıları yapanları da bu hakaretleri yapanları da şiddetle kınıyoruz. Milletimize, huzurumuza, değerlerimize kimse hakaret edemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum." ifadesinin de yer aldığı paylaşımını alıntılayarak, "Siz nelere sebep olduğunuzu anladığınızda, geriye gecikmiş bir pişmanlık kalacak. O küfürler sizin annenize de hiçbir anneye de edilmesin. Siz gençleri ve kendinizi siyasi ikbal uğruna adeta kör bir karanlığa çekiyorsunuz. Yazıklar olsun bu yollarla kazanılacak siyasi geleceğe." şeklinde tepki gösterdi.

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"ÇIĞIRTKANLIK YAPMADAN ÖNCE SEBEP OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ DÜŞÜNECEKTİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar." ifadesini kullandı.

Anneye hakaretin, ahlaksızlığın, rezilliğin en aşağılık hali olduğunu vurgulayan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan hakaretlerin, millete yapıldığını ifade etti. Zengin, "Çığırtkanlık yapmadan önce sebep olduğunuz şeyleri düşünecektiniz. Gerçek siyasetçi elbette bunları öngörürdü. Ama ikbal düşkünlüğü, koltuk sevdası öyle gözleri bürümüş ki… Şimdi özürlerinizi de önünüze alıp varsa birazcık kabiliyetiniz, sebep olduğunuz şeyleri bir düşünün ve daha fazla bu memlekete zarar vermeyin." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da söz konusu hakaretleri lanetlediğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alçakça planlanan ve pervasızca yürütülen bu organize saldırılar yalnızca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, milletimizin değerlerini hedef almaktadır. Provokatörlerin, şiddet ve nefret diliyle toplumun sabrını sınadıkları bu dönemde, milletimizin huzurunu bozanlara karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Aç tavuk misali kendini darı ambarında zannedenlerin, terbiye hasletinden nasipsiz kalanların haddini ve hududunu bilmesi, bilmiyorsa ivedilikle öğrenmesi gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin liderine ve milletimizin kutsallarına saldıran alçaklarla hukuk önünde hesaplaşacağız."

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu alçaklığın sebebi CHP yönetimidir. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine yapılan alçakça hakaretleri en ağır şekilde lanetliyorum. Ramazan ayında sergilenen bu arsızlık, milletimize ve onun değerlerine yapılmış ağır bir saldırıdır. Hesabı mutlaka sorulacaktır."