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Haber Giriş: 13.04.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Wilders'ın Ramazan paylaşımına çok sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Wilders'ın Ramazan paylaşımına çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor.
İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. slam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve “yabancı”ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır" ifadelerini kullandı

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