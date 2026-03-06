AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk gazetecilerin İsrail tarafından gözaltına alınmasına tepki

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin A Haber ekibini gözaltına almasına ilişkin açıklama yayımladı.

"GERÇEKLERİ KARARTMA ÇABASI"



Sözcü Çelik, yaptığı açıklamada İsrail polisinin gerçekleştirdiği gözaltı işlemini "hukuksuz" olarak nitelendirdi. Bu müdahalenin, yaşanan gerçeklerin üzerini örtme girişiminin yeni bir safhası olduğunu vurguladı.

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt nezdinde tüm A Haber ailesine teşekkür eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."