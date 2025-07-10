AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Burada şimdiye kadar ki değerlendirmelerimiz İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün buna karşılık vermesi ve bu silah bırakma sürecinin çok uzun olmayan bir zaman içerisinde başlaması. Öncelikle Türkiye’nin terörle mücadelesinin çok büyük bir mazisi var. Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin kendi ismi ile anılan bir modeli de var.

Burada dünyanın çeşitli yerlerinde çok kapsamlı şekilde tartışılıyor. Türkiye bu konuda hep bir çifte standartla karşılaşmıştır Batı ülkelerinde. Örneğin Türkiye DEAŞ terör örgütü tarafından saldırıya uğradığında Almanya’da, Fransa’da bazı batı ülkelerinde dayanışma için büyük binalara Türk Bayrağı yansıtılmıştır. Türkiye’ye dönük olarak herhangi bir şekilde PKK terör örgütünün saldırısı olduğunda aynı dayanışma gösterilmemiştir. Türkiye böyle bir çifte standart ile karşı karşıya kalmıştır.

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PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Devletin terörle mücadelesinde sert güç unsurları dediğimiz TSK, jandarma, polis, korucularımızla verilen mücadelenin yanı sıra bir de terör örgütünün çözülmesine teşvik eden bir takım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bizim iktidarlarımızdan da önce Milli güvenlik Kurulu'nda ortaya gelen tavsiyeler ile gerçekleşmiştir. Türkiye'nin çok boyutlu hem sert güç unsurlarını kullanan hem sert güç unsurlarını kullanan, bunları senkronize eden bir deneyimi ve bu çerçevede olumuş bir tecrübesi var bu konuda.

“YARIN SÜLEYMANİYE’DE GERÇEKLEŞECEK”

Bunların her biri güncellenmesi gereken takvimler, adımlar. Nihayetinde steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

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"3 ANA KATEGORİDE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ OLACAK"

Burada 3 ana kategoride silah bırakması ve fesihin söz konusu var. Bütün bu sürecin bu çerçevede nihayetlenmesi sona ermesi gerekiyor.

"BİZİM ÖNGÖRÜLERİMİZDE BİR SAPMA YOK"

Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.

"SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"

Bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

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TBMM’DEKİ KOMİSYON NE ZAMAN KURULACAK?

Bu komisyon meselesi ile ilgili çok daraltıcı ya da genişletici bir takım beyanları bende okuyorum ama sonuçta komisyon terör örtügünün feshi ve silah bırakma sürecini yürütecek bir komisyondur. Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum. Umarız ki bütün siyasi partiler gerekli katkıyı verirler. Komisyonu protesto etmek politik açıdan çok doğru bir tutum değil.