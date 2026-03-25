AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dili

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dili
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 17:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dilidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir.

Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.

Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz.

Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur.

