AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te X'ten paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.

Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir.

Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum.

DMM: İDDİALAR AÇIK BİR DEZENFORMASYON

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuya ilişkin paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16’larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.

İHA’nın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur.

Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir.

Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir.