×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e: "Siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Siyasi Navigasyon#AK Parti#Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele: Siyasi navigasyon problemi vahim bir noktaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 12:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında ilahi okumasına yönelik getirdiği eleştiriye "Siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi." sözleriyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştiriye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"SİYASİ NAVİGASYON PROBLEMİ VAHİM NOKTAYA GELDİ"

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. AK Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMSB’den düşen F-16 açıklaması: Pilotumuz fırlatma sistemini son anda çalıştırdıMSB’den düşen F-16 açıklaması: Pilotumuz fırlatma sistemini son anda çalıştırdıHaberi görüntüle

 "BİR TÜRLÜ BUNLARI ANLAMIYOR"

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.

Gözden KaçmasınABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur başladı: ABDnin füze stoğu tükenme noktasında Pezeşkiyandan nükleer açıklamasıABD-İran müzakerelerinde üçüncü tur başladı: ABD'nin füze stoğu tükenme noktasında! Pezeşkiyan'dan nükleer açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Siyasi Navigasyon#AK Parti#Ömer Çelik

BAKMADAN GEÇME!