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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Ahlaki tutumdan yoksun

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele sert tepki: Ahlaki tutumdan yoksun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:27

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Özel'in ifadeleri için "Her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur.

Özgür Özel, “muteber siyasetçi”nin kim olduğuna CHP’nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel’in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur.

Özgür Özel “yönetme kabiliyeti” ve “muhakeme” tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin “yönetme kabiliyeti”nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu “siyasi muhakeme”nin ise CHP’yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir.

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“GÜDÜMLÜ BİR MUHAKEME” OLDUĞU AÇIKTIR

Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen “güdümlü bir muhakeme” olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur.

Özgür Özel “yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş” bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakmalıdır.

Cumhurbaşkanınımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Özgür Özel’in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi yoktur.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

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