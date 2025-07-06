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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Ahlak yoksunu ifadeleri sahiplerine iade ediyoruz

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele sert tepki: Ahlak yoksunu ifadeleri sahiplerine iade ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 11:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.

Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar.

CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar.

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#AK Parti#Ömer Çelik#CHP

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