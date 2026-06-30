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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: AK Gençlik özgün bir siyasi ekoldür

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özele tepki: AK Gençlik özgün bir siyasi ekoldür
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 17:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Gençlik’i hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. AK Gençlik'ten siyaset öğrenmesi daha sağlıklı bir yaklaşım olur" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"AK GENÇLİK Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir.

Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır. Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür.

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Sn Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sn Özgür Özel’in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir.

AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor.

Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten “siyaset öğrenmesi” daha sağlıklı bir yaklaşım olur."

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

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