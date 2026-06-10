'Ahlaki değerden yoksun' AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu soykırımcı bir hükümetin başbakanı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yeni bir şarkı hazırlığını duyurmuştuk. Yeni şarkımızın adı "Siz hepiniz biz Türkiye" olacak ve benim konuşmamdan birkaç dakika sonra yayınlanacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalarda bulundu. Sorularınız varsa alayım sorularınızı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU

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Soykırımcı Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını sık sık dinliyor. Soykırımcı hükümetin lideri Netanyahu, 'İsrail ordusu en ahlaklı ordu' diyor. Bu kocaman bir yalandır. Ahlaki değerden yoksun biri.

İçişlerini Bakanımıza onlar bazı bakanlarının söyledikleri, şunu ifade etmek gerekir ki, o açıklamayı, İçişleri Bakanımızın açıklamasını, yayımacılık ve işgalcilik, gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eskiden de değişik bir yer tutar ve bu nedenle İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini kendi kalbindeki ifadesinde o sembolik ifadelerini ortaya koymuştur.

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İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımız, her müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.

GAZETECİLERE KARŞI FİZİKİ SALDIRILAR

Gazetecilere yapılan saldırlardan dolayı çok üzgünüm. Her zaman yanınızda olduğunuzu ifade ediyoruz. Yayın politikasını beğenmeyen birinin bir gazeteciye saldırması bardağı taşırmıştır. Yakın zamanda bunu bir CHP milletvekili yapmıştır. Bunun bir yaptırımı olması gerekir. Fiziki saldırılar sadece CHP toplantılarında meydana geliyor. Bunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

CHP’Lİ ALİ MAHİR BAŞIRIR’IN MUTLAK BUTLAN İDDİLARI

Şimdi tabii bazen insan bir konuya şaşırmam diyor ama günün sonunda mutlaka şaşıracak bir şey çıkıyor. Bu bahsedilen şekilde bir olay gerçekleşmedi arkadaşlar. Bunun nasıl bir milletvekili tarafından uydurulduğu ve bunun nasıl gazeteciler tarafından çift taraflı teyit yapılmadan yazıldığı, başlı başına bahsettiğimiz sıkıntıların örneklerinden biridir.

Olay şöyle gerçekleşti. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik. Bizim milletvekili arkadaşlarımız da vardı.

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Otobüste bize denildi ki bir milletvekili geç kalmış. Bir dakika bekleyebilir miyiz? Biz de tabii ki bekleyebiliriz dedik. Otobüsün içinde bir dakika bekledik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili geldi. Üstelik geldiğinde de siyasi anlamda tek cümle kuran kendisiydi. Ben o konuya girmeyeyim. Geç kalmasıyla ilgili siyasi bir cümle kurdu. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı. Onlar da şahittir. Karşılıklı selam verildi. Daha sonra otobüsten inilip uçağa binildi.

"BAŞINI ÖNE EĞMESİ GEREKENLER CHP’Yİ BU DURUMA DÜŞÜRENLERDİR"

Ben, eski Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Volkan Bozkır ile yan yana oturdum uçakta. Bahsettiğiniz milletvekilinin arkada nereye gittiğini, nerede oturduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla otobüsteki süre zaten son derece kısıtlı bir süreydi. Bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı. Mutlak butlan, CHP vesaire gibi hiçbir konu konuşulmadı. Uçakta zaten yanımda Sayın Volkan Bozkır vardı. Biz ikimiz de eski Avrupa Birliği bakanı olarak Avrupa Birliği ile ilgili konuları konuştuk, sohbet ettik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili nereye gitti onu da bilmiyorum.

Yok efendim, mutlak butlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler, kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de, mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi anlatılıyor. Evet, haberim yoktu. Nasıl bilebilirim ki yargı kararını? Kendisi söylüyor zaten. Fakat beni şaşırtan şu oldu. Bir otobüsten uçağa giderken karşılıklı selamlaşıyorsunuz. Aynı otobüstesiniz. Sadece diğer milletvekili arkadaşlarla hâl hatır soruluyor.

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Hiçbir temas yok. Hiçbir siyasi konuşma yok. Uçakta herhangi bir şekilde yan yana oturmuşluğumuz yok. Fakat bunun üzerine bu şahıs böylesine bir senaryo kuruyor. Ama hiç şaşırmadım. Bu üzüntü verici tabii. Siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey. Ama hiç şaşırmadım. Daha önce de maalesef aynı kişiyle ilgili benzer olaylar söz konusu oldu. Halbuki siyasette rekabeti sürdürecek bir sürü alan var. Bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok. Bunu birçok gazeteci arkadaşımız da yazdı. Onlar da yanıltılmış oldular. Bu, siyasi seviyenin düşmesinin bir örneği olarak karşımızda duruyor. Yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim.

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"BİZİM GÜNDEMİMİZDE CHP YOK"

CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani sokakta geziyor. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Biraz evvel bu gündemden bahsettim. Bu, CHP'nin kendi meselesi. AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK ve MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir durumumuz yok. MYK ve MKYK'da ciddi konular konuşuyoruz. O yüzden CHP gündemini konuşmadık arkadaşlar.

"MİLLİ TAKIM İÇİN ŞARKI HAZIRLANDI"

Milli oyuncuların hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Kendileri için şarkı hazırladık ve yayınlanmaya başladı ve hepsine başarılar diliyoruz. Orada bulunan arkadaşlar ile gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim de kampımız var ve oradan takip edeceğiz. Önemli siyasi konular olacak ama Milli Takım da en önemli gündemlerimizden olacak.

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CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun.