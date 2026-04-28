AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türkiye karşıtı sözlere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar oldu:

Karanlık, vesayet günlerinden bu günlere gelen mücadele, çok büyük meydan okumalara cevaplar içeriyor. Devrimci dönüşümler var, bunu anma programı ile ele alınması mümkün değil ama bir şekilde seçeceğiz. 25. yılla ilgili hazırlıkları MYK'mız şimdiden gündeme aldı.

"AB'NİN NEDEN BU HALDE OLDUĞUNU GÖSTEREN AÇIKLAMA"

Cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanı ilk defa girişimi (muhtıra) bir kağıt parçasına çevirdi. Siyasi olarak bir değerlendirme yaptık, kriz alanları konusunda pek çok ittifaklar çatlarken NATO ile ilgili tartışmalar oluyor. AB bir bütün olarak hareket edemiyor. Von Der Leyen, Türkiye'yi de zikrederek Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. AB'nin neden bu halde olduğunu gösteren açıklama. Göç konusunda sürekli kapımızı çalanlar konusunda bu çok önemli. Fanatik uygulamalar ve diğer uygulamalara dönük tıkanmalar aydınlanma Avrupa'sını değil gerek fasılların müzakere edilmesine dönük fanatik uygulamalar, kurala dayanmayan yaklaşımlar, gerek diğer konulardaki ilerlemelere dönük tıkanmalar aslında bir Aydınlanma Avrupası yaklaşımına değil, bir Hristiyan kulübü Avrupası anlayışına işaret ediyordu. Biz de bu konuda uyarılarımızı yapıyorduk. Şimdi bunun sonuçlarıyla sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri karşı karşıya gelmiyor. Avrupa Birliği bunu Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşıyor, kendi çelişkilerinin doğurduğu sonuçları görüyoruz. Gazze konusundaki savrulmalarını görüyoruz. İran savaşı konusundaki etkisizliklerini ve işlevsizliklerini görüyoruz.

Tamamen fanatik şekilde hareket eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Müslümanların da Hristiyanların da değerlerine saygıları yok. Papa'nın savaş karşıtı açıklamaları dikkat çekici.

"İSRAİL GAZZE'Yİ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR"

İslamabad'daki müzakerelerin sağlıklı ilerlemesi ve görüşmelerin kalıcı barışa dönüşmesini diliyoruz. Daha fazla trajedilere yol açılmamalıdır. Uluslararası toplumun barış için destek vermesi gerekiyor. Bu gündemler içinde asla unutmamamız gereken gündem Gazze gündemidir. Gazze'yi de unutturmaya çalışıyor İsrail. Lübnan'da insanları öldürdüğü gibi tarihi de tahrip ediyor. İnsani felaket giderek büyüyor. Masa zeminine rağmen saldırganlığını devam ettiriyor. Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. İsrail ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor, tek taraflı dayatmalarda bulunuyor. İlk aşamanın var olması gereken insani zemindir. Yardımların ulaşması gibi ilkelerin yerine gelmesi lazım. İkinci aşamaya geçilmesini engelleyen güç İsrail'dir.

Sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi en yoğun şekilde barışın sağlanması için devam ediyor. Bu zamanlar insanlık için doğru ittifakları kurmanın zamanıdır. Bunun zıttına hareket edenler daha büyük sıkıntılarla kendilerini karşı karşıya getirecektir.

"BU TİP TAVIRLARIN FRANSA'YA YUNANİSTAN'A NE FAYDASI VAR"

Fransa'nın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. NATO'da müttefiklik ilişkimiz varken Türkiye'yi karşısına alan söylemleri yanlış. Sayın Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti deyip bu tutumundan geri adım attı. Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz Fransa'nın. Suriye'nin istikrarı için teşvik içinde olmaları gerekir. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları için daha net konuşması gerekir. Yunanistan ile ittifak kurmaktan bahsediyorlar. Bu tip tavırların Fransa'ya Yunanistan'a ne faydası var. Bu tip tavırların NATO müttefikliğine ne faydası var. (Yunanistan için) Günün sonunda herkes gidiyor biz baş başa kalıyoruz. Biz Yunanistan'a üçüncü taraflar araya girmesin, kendi sorunlarını çözecek kapasiteyi üretsin diyoruz maalesef yan yollara başvuruyorlar. Otobandan ayrılınca maalesef şarampole düşüyorlar. Aynı hatayı yapmaya gerek yok. Siyonist şebeke ile yan yana durmak kendilerinin bileceği iştir. Uluslararası meselelerde tarihin doğru tarafından durmuyorlar. Fransa bunlardan vazgeçip Türkiye ile müttefiklik ilişkisini gerçeklik zemininde ele almalı.

MİNE KIRIKKANAT'IN KILIÇDAROĞLU'NA KULLANDIĞI İFADEYE TEPKİ

Kullanılan ifade Alevi canlarımızı inciten ifadedir. Bunu kendimize yapılmış sayarız. O ifade nefret söylemidir. Tümü ile kategorik olarak reddedilmelidir. Canlarımıza dönük bu şekilde çirkin ifadeleri lanetliyor ve reddediyoruz. Bunu kendimize yapılmış sayıyoruz. Nefret söyleminin ahlaki olarak mahkum edilmesi lazım. Daha güçlü sesler çıkarılması lazım. Bu çirkin ifadeler insanlığımıza dönük çirkin ifadeler.