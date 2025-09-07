AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: İlk meselesi partisi olmalı

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Şu anda çalışmalarımız Türkiye Buluşmaları ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İllere gittiğimizde bizler MKYK üyelerimiz ile faaliyet yürütürken ilçelerde faaliyetlerini yürütüyor.

26 ŞUBAT'TA BÜYÜK PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bu çerçevede iç ve dış politikadaki faaliyetlerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. En önemli gündem maddelerimizden biri tabii ki Terörsüz Türkiye hedefi. Bunun için yapılan çalışmalarımızı anlatıyor ve vatandaşlarımızın sorularına kaygılarına cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye dönük programlar oluyor bunlar. Sayın cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubunu ulaştırmak için teşkilatlarımız yoğun faaliyet gerçekleştiriyor. AK Parti teşkilatları 7 gün 24 saat olacak şekilde belli bir eylem programı ile yaz döneminde gerçekleştirdi ve bundan sonrasında da gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın eleştirilerinin taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Onlardan gelenler merkezde bir dataya dönüştürülüyor ve daha sonra genel başkanımıza iletilecektir. 25 Şubat günü bizler İstanbul'da olacağız ve 26 Şubat günü büyük program genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecek.

Asrın felaketinde "konutların teslimi mümkün değil" denirken Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştiriyor. Her toplantımızda cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hatırlatmakta. Türkiye bir kere daha bütün dünyaya hangi yarayı alırsa alsın ayağa kalkabileceğini göstermiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Terörsüz Türkiye buluşmalarında mesajlarımızı kuvvetli şekilde veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge surecinin referansı haline gelecektir.

Geçmişteki gelişmelere bakılınca Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Emperyalist planlamalar ile daha çok istikrarsızlaştırmak isteyenler karşısındaki referans büyük bir cevap vermedir. Kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesi ile ortaya koyduğu yaklaşımdır. Devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Bu herkesin faydasına olan gelişmelerdir. Yakın bölgemizde insanları birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge olarak bakarken biz tüm etnik ve mezhebi unsurlara kardeşlik gözü ile bakıyoruz. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur, herkes ev sahibidir.

SABOTAJLARA KARŞI GEÇMİŞTEN İDMANLIYIZ

Bugün net şekilde görüyoruz ki her kim Terörsüz Türkiye sürecinin önüne geçmek için silah bırakma konusunda geciktirme mesajı veriyor, görüyoruz ki emperyalizm Siyonizm ile yanaşık düzende duruyor. Bu sabotajlara karşı geçmişten idmanlıyız, niyetlerini amaçlarını görüyoruz.

Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen, belli odaklara özerklik vaat edenlerin o mezhep etnik unsurlarının iyiliğini düşünmediğini biliyoruz. Etnik ve mezhebi fay hatlarını bölmeye çalışıyorlar. Biz Terörsüz Türkiye sürecini bahsettiğimiz ilkelerle sonuca dönüştürmeye kararlıyız. Her türlü sabotajlarla mücadele edecek gücümüz vardır. Eninde sonunda Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ulaşacağız.

"CHP'NİN PROBLEMİ BİZİMLE DEĞİL CHP İLEDİR"

Bir diğer konu da CHP Genel Başkanı Özel'in son birkaç haftadır cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük çirkin ve yakışıksız ifadeler. Birinci meselesi kendi partisi ile uğraşmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar skandallar patlarken CHP ne ile meşguldür. Aslında tabloya baktığımızda konunun bizimle ilgilisi yok. Bir takım CHP'liler bir takım CHP'lileri şikayet etmişler yargıya. Bu şikayetler yargı tarafından gündeme alınmış. Hepimiz bunları ekranlarda CHP'lilerden dinledik. Gelinen noktada CHP'lilerin CHP'lileri şikayeti ile ortaya çıkan bir tablo var. Siz bunlara kefilim diyebiliyor musunuz? CHP yönetimi ve Özel'de çok ciddi siyasi navigasyon problemi var. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar. CHP'ye hakim olmadaki cari açık cumhurbaşkanımıza saldırmakla kapatılamaz. bu cari açık CHP'ye gönül vermiş vatandaşların hak etmediği noktaya geldi. CHP'li biri uzaklaştırılmışsa yerine başka bir CHP'li getirilmiş. Biz bir kere daha bütün teşkilatlarımız ile söylüyoruz; cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz. CHP'nin problemi bizimle değil CHP iledir.

Anlaşılıyor ki CHP'de mutfakta kimse yok, herkes terk etmiş. Gazze konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya çalışıyor. "Erdoğan'ın Gazze'yi turistik bölge yapacağız diyenlere sözü yok" diyor ama girip baktığınızda cumhurbaşkanımızın onlarca sözü var. Eylül'deki BM Genel Kurulu'nda Filistin davası için en güçlü sesi cumhurbaşkanımız çıkaracaktır. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyeti son derece yanlış bir şey. Gazzeli kardeşimize bunları söylesin bakın ne yanıt alıyor. Bugün Filistin bayrağı yanına Türk bayrağını, cumhurbaşkanımızın resmini durduk yere asmıyorlar. Teşkilatlarımızın CHP'den gelecek sözlere yanıt verecek vakti yok.