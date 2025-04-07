CHP her zaman cuntacÄ±lara destek oldu AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik: CHP millet iradesiyle kavgalÄ±

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AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik'in konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

TBMM parti grubu deÄŸerlendirmeleri yapÄ±lacak. KapsamlÄ± sunumlar MYKâ€™da yapÄ±lÄ±yor. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z talimatlarÄ±nÄ± MYK Ã¼yelerine iletti. TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiye gÃ¼ndemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazzeâ€™deki durumu da yakÄ±ndan takip ediyoruz. Ä°nsani meselemiz olmaktan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyorum. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z diplomasi trafiÄŸine devam ediyor. Ä°nsanlarÄ±n Ã¶lÃ¼me terk edilmesi ile katliam sÃ¼rmekte. Netanyahu hÃ¼kÃ¼metinin soykÄ±rÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± aÅŸan tabloyu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz.Â UluslararasÄ± toplumun Ã§aresiz kalmasÄ± utanÃ§ verici.

'BAHÃ‡ELÄ° HASTA YATAÄžINDA DA TAKÄ°PTEYDÄ°'

SayÄ±n Devlet BahÃ§eli tekrar gÃ¶reve baÅŸladÄ±, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet BahÃ§eliâ€™nin istirahat sÃ¼recinde bile terÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiye sÃ¼recine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerini paylaÅŸmasÄ± Ã§ok Ã¶nemliydi. SayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da terÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiye iÃ§in devlet kurumlarÄ±nÄ±n senkronize bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸtir. Yeni aÅŸamalarÄ± hep birlikte gÃ¶receÄŸiz, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz.

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Ã–ZGÃœR Ã–ZEL'E TEPKÄ°:Â SÄ°YASÄ° FANATÄ°ZM DÄ°LÄ° KULLANMAKTAÂ

Son on gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen siyasi gÃ¼ndeme iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi paylaÅŸtÄ±k. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel negatif siyasete imza attÄ±. Boykot olarak bir partinin kampanya yapmasÄ± bir partinin kendi vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n emeÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi ilktir.

SayÄ±n Ã–zgÃ¼r Ã–zel, bÃ¼yÃ¼k bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k dediÄŸimiz Ã§ok zararlÄ± bir faaliyete imza atmaktadÄ±r. VatandaÅŸÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±lÄ±k bulmamÄ±ÅŸtÄ±r.

'CHP SÄ°YASÄ° CUNTACILIÄžIN SÃœRÃœKLEYÄ°CÄ°SÄ° YA DA DESTEKLEYÄ°CÄ°SÄ° OLMUÅžTUR'

Cunta yÃ¶netimi ifadesinin kullanÄ±lmasÄ± demokrasiye saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n neticesi olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±. CHP siyasi cuntacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼rÃ¼kleyicisi ya da destekleyicisi olmuÅŸtur. CuntacÄ±lÄ±k sÃ¶zkonusu ise eÅŸittir CHP bulunacaktÄ±r.

'SÄ°YASÄ°-HUKUKÄ° KARÅžILIKLARI VERÄ°LECEK'

CHP kendilerine yakÄ±ÅŸacak ifadeye bize kullanmalarÄ± sonrasÄ± gerekli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± veriyoruz. Hukuki sÃ¼reÃ§ de olacaktÄ±r. Suriye diktatÃ¶rÃ¼ Esadâ€™a kullanmadÄ±ÄŸÄ± ifadeleri sayÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za kullanÄ±yor. Siyasi-hukuki karÅŸÄ±lÄ±klarÄ± verilmeye devam edecektir.

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Ã–zgÃ¼r Ã–zel dÃ¶neminde CHPâ€™nin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durum gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ÅŸey deÄŸildir. Daha Ã¶nce dÃ¶nemlerde yabancÄ± odaklardan yardÄ±m talep eden parti genel baÅŸkanÄ± gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir.

CHPâ€™de bir siyaset kurduklarÄ±nda Ã§Ã¼rÃ¼k temelde siyaset inÅŸa etmeleri ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k verici. TÃ¼rkiye en Ã§ok randevu edilen taraftÄ±r. DÄ±ÅŸiÅŸleri, Hazine ve Maliye BakanÄ±mÄ±zda da bÃ¶yledir. ABâ€™de fasÄ±llarÄ± aÃ§alÄ±m yerine getiriyorsak kapatÄ±rsÄ±nÄ±z aksi taktirde aÃ§Ä±k kalÄ±r. Avrupaâ€™da geniÅŸlemeye yÃ¶nelik vizyonsuzluktan kaynaklanÄ±yor.

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN - DEM PARTÄ° GÃ–RÃœÅžMESÄ° BU HAFTA

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebini uygun gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti. Bu hafta iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmasÄ± deÄŸerlendirilebilir.

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SURÄ°YE MESAJI:Â BÃ–LGE BARIÅžI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRDÃœRÃœYORUZ

Son bir haftada Suriye merkezli olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°srailâ€™den aÃ§Ä±klamalar geliyor. Biz bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ä°srail gÃ¼venlik dalgalanmasÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±yor.

AHMED ÅžARA, CUMA GÃœNÃœ TÃœRKÄ°YE'DE

Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmed Åžara 11 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Antalya Diplomasi Forumu'na katÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek.