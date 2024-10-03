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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#ANKARA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 16:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ömer Çelik, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, 'İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.

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'TEKNOFEST'TE ÖZGÜVEN DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR'

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST’te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST’te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var. Türkiye tarafını insani değerleri korumak yönünde almıştır. Buradaki irade insanlığın cehenneme sürüklenmesine karşı duruştur. Burada katılan arkadaşları tebrik ediyorum.

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#ANKARA

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