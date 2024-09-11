AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel, "İmam hatip ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek isteniyor" diye bir açıklama yapıldı. Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Sorunlu siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinin imam hatiplilerle ilgili etkinlikte yapmamasını söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır.

Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselesi ile değerlendirme yapması normaldir. Harbiyeliler de imam hatipler de bu ülkenin değeridir.

Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Özgür Özel'in harbiye imam hatip karşılaştırması temelsizdir. Kamu alanını bölme yaklaşımı ilkel bir yaklaşımdır.

Sayın Özel'in değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile imam hatipleri karşı karşıya getiriyor ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır. Son derece provokatiftir.

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Bütün milletin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük bir acı ile hatırlıyoruz. Vekil arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edecekler ve oradan milletimize taziyelerini bir kez daha ifade edecekler.

Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlış. Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum. Acıyı paylaşmak yerine partimize laflar söyleyenler oldu. Bunların belli motivasyonla hareket ettiği görülmekte. Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür. Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor. Tüm gelişmeler en yakın şekilde takip edilmekte. Bu acı milletin hafızalarına kazındı ve hepimizin sonuna kadar takipçisi olacağı bir süreç olmaktadır.

Bunu siyasi istismar konusu yapanların bu acı ile bir ilişkisi olmadığı açıktır. Narin hepimizin kızı olmuştur. Maalesef sağ olarak bulamadık. Adli süreç partimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek.

Bu sene küresel siyasetin en önemli konusu Gazze olmaya devam ediyor. İnsanlığın gözü önünde bu katliam gerçekleşiyor. İsrail'e destek verenlerin suça ortaklığı ve utancı devam ediyor. Bizim Gazze ile tarihi ve vicdani bağlarımız var. Gazze konusunun yeni nesillerin hafızasında yer alması için çalışma yapılması önemlidir. MEB de Çanakkale'den Gazze'ye konulu ders için girişimde bulundu. Bu da vicdani bağın, ortak değerlerin ifade erilmesi açısından kıymetli. Nedense bu konuyu da CHP sözcüsü bakanımızı hedef alarak tarihi çarpıtmak ve laik eğitim anlayışına karşı tutum olarak değerlendirdi. Talihsiz ve vicdansız bir değerlendirme. Kendi kendilerine ayna tutmalarını gösteren bir şeydir. Bu siyasi değerlendirme ve laiklik olarak sunmaları da laiklikten hiçbir şey anlamadıklarını göstermekteler. Vicdani meselelerin rejim meselesi olarak ele alınması kimseye fayda sağlamamıştır. Bu dersin gelecek nesillere vicdan hatırlatması ve dünyaya bu mesajı vermesi açısından kıymetlidir. CHP sözcülerini kendi vicdansızlığı ile baş başa bırakıyoruz.

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Ayşenur kardeşimize rahmet diliyoruz. Filistin davasına gönül verenlere, küresel vicdanı ayakta tutanlara baş sağlığı diliyoruz. Aynı zamanda ABD vatandaşı Ayşenur. ABD'den yapılan açıklamalar da ibretliktir. Vicdan konusunda kaçamaklara başvuruyorlar. Netanyahu hükümeti katil şebekesidir. Ayşenur kardeşimizi öldürenlerin cezasını alacağından kuşkumuz yoktur. Meseleyi hafifletmek vicdan konusundaki büyük bir açığa işaret etmekte.