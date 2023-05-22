Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete tepki: 'Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırı yapılıyor'

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#Secim2023#TBMM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten muhalefete tepki: Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırı yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 14:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair soruları yanıtladı. Çelik muhalefete tepki gösterirken, 'Bunlar terör örgütlerine söylemedikleri sözleri işçiye, esnafa, öğretmene, halka söylediler. Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırı yapılıyor.' dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in A Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Saat 17:00’yi beklemek lazım Sinan Oğan’ın açıklamasını. Bizim partimizin çok güçlü bir yapısı vardır. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.

Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız.

'SAYIN OĞAN’A OY VERENLER TERÖRLE MÜCADELEDE HASSAS'

Siyasette toplumdan devlete doğru bakılmalı. Biz diğer adayların oylara da bakıyoruz. Türkiye’nin birlik bütünlüğü açısından vatandaşlarımızın çok hassas olduğunu görüyoruz.

Haberin Devamı

Terör örgütlerinin Avrupa'daki faşistlerin çeşitli terör örgütlerinin ciddi bir şekilde bu Türkiye'ye dönük beyanlarından dolayı rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu beyanlar karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması hatta etrafında ona destek verenlerin destek açıklayan siyasilerin bu terör örgütlerinin beyanlarının üstüne koyarak işte cumhuriyeti yıkacağız yeniden kuracağız özerklik ilan edeceğiz diyorlar bir kısmı da terörist başına bir imtiyaz verilmesinden bahsediyor. Bütün bunlar karşısında Sinan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın da çok yüksek bir tepkisi olduğunu bu yaklaşımları güçlü bir şekilde reddettiklerini görüyoruz..

O gece İmamoğlu ve Yavaş yalan söyledi. 'Biz açık ara öndeyiz' dediler. Milli iradeye, vatandaşa saygısızlık. Sandığa ipotek koyar gibi sandık sonucunu ilan ediyorlar. Ben çıktım vatandaşımıza saygı gösterin dedim.

'DEPREMZEDELERE YÖNELİK SİSTEMATİK BİR SALDIRI YAPILIYOR'

Bunlar terör örgütlerine söylemedikleri sözleri işçiye, esnafa, öğretmene söylediler. Bunların demokratlıkları sahte bir demokratlık. Sayın Muharrem İnce’ye karşı büyük bir linç kampanyası yaptılar. İnce’ye karşı yapılanlara sessiz kaldılar. İnsanın demokrat olup olmaması seçim zamanlarında çıkar. Seçim gecesinden sonra masaya yumruk attılar. Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırı yapılıyor.

Haberin Devamı

'BİZ SEÇİM GECESİ RESMİ VERİLERİ BEKLEDİK'

Cumhur İttifakı önde çıktı, son oy sayılana kadar sandıklara saygı duyduk. CHP’ye oy vermiş vatandaşlar da manipülasyonu reddetti. CHP sisteminde kaybettiğinizi görüyorsanız, iki belediye başkanı neden kazandık diye açıklama yapıyor. Kendi yalan yanlış bilgisini hakikat gibi veriyor. Seçim gecesi linç kampanyası başladı. Biz seçim gecesi resmi verileri bekledik.

14 Mayıs’a kadar milli değerlere karşı sustular.

Siyasetçinin oksijeni meşruiyettir. Bir siyasetçi terörle arasına çizgi çekmiyorsa meşruiyet alanına girer. CHP’nin kurumsal kimliğine karşı resmen ültimatom veriliyor, yöneticiler resmen sessiz kalıyor. Siyasete nereden baktığınız önemli.

Gözden KaçmasınEğitime seçim arası... Bakan Özer: 29 Mayısta okullar tatil olacakEğitime seçim arası... Bakan Özer: 29 Mayıs'ta okullar tatil olacakHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBakan Kurum: Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruzBakan Kurum: Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#Secim2023#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser
BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yöneticim hamile kalmamam için baskı yapıyor, ne yapacağım?

#Çocuk Baskısı