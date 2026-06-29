×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu hükümetinin 1915 kararına tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#1915 Kararı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Netanyahu hükümetinin 1915 kararına tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 14:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettiği kararın, Filistinlilere yönelik zulümleri perdeleme çabası olduğunu belirtti. Söz konusu kararın hukuki ve tarihi gerçeklikten uzak olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Netanyahu ve ekibini "soykırımcı bir şebeke" olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gazze’de katliam yapan Netanyahu hükümetinin 1915 kararına tepki gösterdi.

AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür. Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze’deki soykırım suçlarını Batı Şeria’ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

1915 KARARINA TEPKİ

Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur...

Gözden Kaçmasınİletişim Başkanı Duran’dan, İsrail’in 1915 olayları ile ilgili kararına tepkiİletişim Başkanı Duran’dan, İsrail’in 1915 olayları ile ilgili kararına tepkiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDışişleri Bakanlığından İsrailin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepkiDışişleri Bakanlığından İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına tepkiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#AK Parti#1915 Kararı

BAKMADAN GEÇME!