AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın iradesi net, asla Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmezdi

AK Parti MKYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün Mısır'da düzenlenen Gazze zirvesi öncesinde yaşananlarla ilgili bir soruya cevap veren Çelik, "Biz bütün zirvelere giderken birden çok senaryo çantamızda hazır olarak gideriz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda iradesi net, asla Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmezdi." dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

GAZZE'DE VARILAN ATEŞKES

Nihai çözüm son tahlilde bir Flitsin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.

Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

Tabi o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze de olsa soluk alması ateşkesin sağlanması tutukluların serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi suretiyle dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur.

Tabi ki bu insani yardımın girmesi son derece kıymetlidir. Ama bütün bir tabloya baktığımızda bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Gidilecek çok yol vardır.

Gelinen nokta itibarıyla bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim.

Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELEŞTİRİLERİ

Özgür Özel bazı dış politika konularından bahsetmiş. Tabi bahsettiği dış politika konularında son zamanlarda sık sık yaptığı bir şey var özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden "dediler, yaptılar, böyle düşündüler, şu mesajı gönderdiler" gibisinden dış politika anlamına gelmeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor. Bu çerçevede de Milli Savunma Bakanlığı bu çalışmayı yapıyor.

Örneğin bu Grup konuşmasında Başkan Trump'ın saki yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Başkan Putin'in Türkiye'ye dönük, Cumhurbaşkanımızıa dönük yine magazine konu olabilecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyor. Şimdi birincisi bu derece politik magazinin bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi ele alınması müthiş bir seviye düşüşüdür.

CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜSÜ VERİLMESİ

Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın belki en büyük cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz.

Biz kendimizi Alevi canlarımızdan görüyoruz. Biriz, beraberiz. Aynı kaderi aynı ülkeyi aynı vatandaşlığı paylaşıyoruz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik. Şimdiye kadar da bu konularda pek çok kere son derece ileri adımlar attık. Bu bahsettiğiniz konu çerçevesinde de (Cemevleri) bizim kendi yetkili kurullarımız bu konuyu değerlendirecektir. Sonunda Cumhur İttifakı olarak tek bir görüşü müspet bir çerçevede oluşturmuş olacağız.

ASKERİ HASTANELER

Askeri hastanelerle ilgili konuda ise şunu söylemek isterim. Bu son zamanlarda özellikle etrafımızda gelişen çatışmalar çevresinde sürekli olarak bütün bunlar gözden geçirilmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Savunma Bakanlığımıza verdiği bir talimat var. Bütün bu etrafımızdaki tecrübelerden yola çıkarak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hangi yaklaşımların güncellenmesi, hangi mekanizmaların güncellenmesi yenilenmesi gerektiği konusunda talimat vermiştir.

500 BİN KONUT PROJESİ

Vatandaşlarımıza daha makul fiyatla kiralanabilecek sosyal konut yapmakla ilgili kapsamlı bir plan ve hazırlık var. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu hazırlıklar yapılıyor.

GAZZE ZİRVESİ ÖNCESİ YAŞANANLAR

Ben çok ayrıntı vermeyeyim sadece şunu söyleyeyim size bütün bu zirvelere giderken birden çok senaryo çantamızda olarak gideriz biz. Burada da en başta Netanyahu'nun bu zirveye katılması gibi bir şey söz konusu değildi. ama biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için böyle bir durum geldiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili de çalışma yapılmıştı. Sonuç olarak Cumhurbaşkanımızın net iradesi çok kesindir. Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde olmayı kabul etmezdi. Aynı zirvede olmayı kabul etmezdi. Aynı masada olmayı kabul etmezdi. Bu kadarınızı söyleyeyim.