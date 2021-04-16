AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten KKTC'de 'Kur'an kursu' kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Lailklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır.

Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan “laikçilik” haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir.

Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISINA KINAMA



İsrail bir kere daha Ramazan ayında Gazze’ye saldırdı. İnsani açıdan kabul edilemez bu vahşi saldırıyı kınıyoruz. İsrail hiçbir insani değeri dikkate almadığını bir kere daha göstermiştir.



Filistin halkının Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.



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