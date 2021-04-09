AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

İşte Ömer Çelik'in mesajları:

Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımıza utanmadan “diktatör” diyorlar. Sonra da “ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız” diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur.

Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!

Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 9, 2021

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