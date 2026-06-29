AK Parti'den İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor.

Bugün İsrail’in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar.

İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

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Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır.

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönük saldırganlıktır.

Uluslararası toplum İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.