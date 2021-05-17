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Haber Giriş: 17.05.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail tepkisi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür. Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka bir şey değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail tepkisi

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