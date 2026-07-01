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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#İsrail Dışişleri Bakanı#Netanyahu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten İsrail Dışişleri Bakanına tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 14:29

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine yönelik sözlerine tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş.

Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler.

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Netanyahu’nun başında olduğu “soykırım şebekesi” bırakın insan haklarını, “insan”a ve “tüm insanlığa” düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi sözkonusu olamaz.

Türkiye’de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.

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#AK Parti#İsrail Dışişleri Bakanı#Netanyahu

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