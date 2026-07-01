AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, Cumhurbaşkanımızın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş.

Siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımıdır bu sözler.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Netanyahu’nun başında olduğu “soykırım şebekesi” bırakın insan haklarını, “insan”a ve “tüm insanlığa” düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi sözkonusu olamaz.

Türkiye’de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.