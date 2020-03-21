Haber Giriş: 21.03.2020 - 14:06,
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten corona virüs açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Bu küresel salgına karşı açıklanan tedbirlere uymak hem kendi sağlığını korumak hem de başkalarının sağlığını korumak için zorunlu. Hep birlikte mücadele etmeliyiz bu salgına karşı. Bir kişi çok kişi demektir bu mücadelede. Tedbirlere uyarak birbirimizle dayanışmamızı gösterelim.'' ifadelerinde bulundu.
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