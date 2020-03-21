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Haber Giriş: 21.03.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten corona virüs açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten corona virüs açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Bu küresel salgına karşı açıklanan tedbirlere uymak hem kendi sağlığını korumak hem de başkalarının sağlığını korumak için zorunlu. Hep birlikte mücadele etmeliyiz bu salgına karşı. Bir kişi çok kişi demektir bu mücadelede. Tedbirlere uyarak birbirimizle dayanışmamızı gösterelim.'' ifadelerinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelikten corona virüs açıklaması


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