AK Parti'den CHP'ye art arda tepkiler: Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Muş'un komisyon toplantı salonuna girişini engellemeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Plan ve Bütçe Komisyonu Gazi Meclisimizin köklü gelenekleri olan, teknik niteliği öne çıkan bir organıdır.

Plan ve Bütçe Komisyonu üst düzey müzakerelerin yapıldığı, söyleyecek sözü olan herkesin yerleşik kurallar içinde özgür bir şekilde farklı fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur.

Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon’a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum.

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Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis, kaba kuvvetin değil fikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimize yaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesinde görevini yapmaya devam edecektir.

ADALET BAKANI TUNÇ: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR

Adalet Bakanı Tunç'un açıklaması şöyle:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP’li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum.

Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize büyük saygısızlıktır.

Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz.

Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil, saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez.

Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: BARBAR TUTUMU KINIYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bugün TBMM’de CHP’li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş’un önünü keserek saldırıda bulunması asla kabul edilemez.

Gazi Meclis çatısı altında hiç kimseye yakışmayacak bu provokatif ve barbar tutumu kınıyorum.

Sayın Bakanımız Ali Yerlilkya’ya ve Sayın Başkanımız Mehmet Muş’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir.' dedi.

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"MECLİS'TE KABADAYILIK YAPMAK UTANÇ VERİCİDİR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, yaşananlara yönelik şunları kaydetti:

Parlamento sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, aziz milletimizin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerimizin hizmet ettiği bir alan. Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle, Özgür Özel’in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir ve bunu yapan, bunu gerçekleştirenleri de şiddetle kınadığımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz.

‘ŞİDDET DİLİNE MÜSADE ETMEYİZ’

AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, komisyondaki gerginlik sonrası CHP'ye tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

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Çok yanlış, bu bir akıl tutulmasıdır. Bu bir siyaset yoksunluğudur. Derhal bu anlayıştan vazgeçilmelidir. Bu bir anlayışın yansımasıdır. Bu anlayışın millete faydasının olmadığı bizim siyasi tarihimizde çok açık görülmüştür. Vatandaşımız bunu şiddetle kınamaktadır, biz de buna izin vermiyoruz. Herkesi aklı selim siyasete davet ediyorum. CHP'yi Türkiye'nin geleceğe inşasına katkıya davet ediyorum.

'MİLLETİMİZE YAPILMIŞ BİR HAKARET'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Devletimizin temsilcilerine saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir. CHP tarafından İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya karşı yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü." ifadesini kullandı.

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