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Haber Giriş: 22.11.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi.

Çelik, "CHP’li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez. Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gasp edilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır'' dedi. 

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