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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Yücel'e tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor

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#Ömer Çelik#AK Parti#Deniz Yücel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten CHP Sözcüsü Yücele tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 22:14

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki göstererek, "Kullandığı sözde siyasi dil, tarihimizde Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dildir. En temel siyasi meselelerde alfabe düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi klavye başında sadece Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi. Çelik, resmi sosyal medyasından şöyle açıklama yaptı: 

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in kullandığı sözde siyasi dil, tarihimizde Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dildir. Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dili ise çeşitli ülkelerdeki Baas Partisi sözcülerinden çok duyduk.

En temel siyasi meselelerde alfabe düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi klavye başında sadece Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor.

Kendisi, küresel güçlerin işine gelen siyasi faaliyet arıyorsa, Mavi Vatan’a masal diyen, sınır ötesi harekatlara karşı çıkan, Libya’da Türkiye karşıtlarını destekleyen, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza yol yürümesinden rahatsız olan yol arkadaşlarına baksın. Çok partili hayata geçtiğimizden beri millet için yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşsinler. Zerre kadar Türk siyasi tarihi bilmeyen, zerre kadar dış politika bilgisi olmayan bir “örgütlü cahilliği” siyaset zannediyorlar.

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Bir siyasi partinin yöneticilerinin bu derece demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olması vahimdir. Tarihin yanlış tarafında durmak için ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar. CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızın da milli duruşunun zıttına hareket ediyorlar.

Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tarihin doğru tarafında durmaya liderlik ettiği son olaylarda bir kere daha görüldü. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sayesinde 28 Şubat faşist zihniyeti de, ülkemizi tehdit eden Baas zihniyeti de ortadan kalktı. Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesine de, sadece son zamanlarda Etiyopya ve Somali arasındaki barış arabuluculuğundan, Suriye’deki olaylarda tarihin doğru tarafında duran müstesna duruşuna kadar tüm süreçlerdeki liderliğine milletimiz ve uluslararası toplum şahittir.

Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz.

 

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#Ömer Çelik#AK Parti#Deniz Yücel

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