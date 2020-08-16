AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Biden’e tepki

Çelik Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



Biden “Erdoğan’ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız” derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki “darbe” seçim, “seçim” de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son ‘15 Temmuz’dan biliyoruz.



Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir.

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