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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki

#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#Avrupa Parlamentosu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Avrupa Parlamentosuna tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. ' açıklamasında bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler.

'TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDEN BİR TUTUM İÇİNDE OLMALIDIR'

AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye’ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#Avrupa Parlamentosu

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