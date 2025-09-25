AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu mutlaka cezalandırılmalıdır

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yarınki Türkiye Buluşmaları Kapanış programını erteledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'de programı var.

Dünyanın en önemli gündemi Gazze. İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur. Soykırım ifadesini ilk kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor. Netanyahu mutlaka cezalandırılmalıdır.

Büyük devlet derken kast ettiğim insanları büyük devletlerdir. Filistin Devletinin tanınması soykırım şebekesine karşı verilmiş en güçlü cevaplardan bir tanesidir.

Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Bunun arkasından gelmesi gereken şey soykırım şebesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir. Her gün uluslararası hukuku hedef alıyorlar.

BMGK üyesi bazı devletler Filistin'i tanırken, bazı devletler karşı tutum sergiliyorlar. Bu gösteriyor ki, Cumhurbaşkanımızın reform çağrısının ne kadar esaslı bir tutum gösterdiğinin göstergesidir.

Filistin meselesi dünyaya mal olmuş bir meseledir. Cumhurbaşkanımız milli dava olarak tanımladığında bazıları muhalefet yapmak için bir takım laflar üretmişlerdi. Bazıları ırkçı yaklaşımlar da üretmişlerdir. Filistin davası dünyanın davasıdır.

Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerin dünya tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınanların başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları.

Sizin bir milli gözlüğünüz, millli filtreniz yok mu. Dün Sayın Özel bir değerlendirme yapmış. Eleştiriyoruz ama AK Parti de bizi eleştiriyor demiş. Ben anladım ki Sayın Özel kendi partisi adına konuşanları bile takip etmiyor.

Bu kadar köklü parti CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın milli hassasiyetelerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bazı parti yönetimindeki kişiler yargılamaya çalışıyorlar.

Devletler arası görüşmelerin nasıl planlandığı alfabe düzeyinde bilgisi olan kişi tarafından net görülür. Karşısımızda bir genel başkan kendi partisinde konuşulanlardan haberdar değil. Sayın Özel biz Atatürk'ün kurduğu bir partiyiz diyor. CHP yönetimi açısından baktığımızda siz Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmemişsiniz.

Ne dış ne içi politika zemininde söylediğinizin bir mantığı var. Siz Hamas terör örgütüdür dediniz tepkiler üzerine terör örgütü değil eylemleri terör dediniz.

Şimdi kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de verdiği mesajları eleştirmeye kalkıyorlar. Devlet sorumluluğu vardır. Sayın Özel'in CHP'yi yönetme konusunda beceri sergilemelidir.

Mavi Vatan'da sınıfta kalmış bir partisiniz, Suriye'deki operasyonlara karşı durmuş bir partisiniz. Öncelikle yapılması gereken kendi partiniz içindeki ev ödevinin yapılması.

Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşması için şükranlarımızı sunuyoruz.