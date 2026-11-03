AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '3 Kasım' mesajı: Bu yol milletin yoludur

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tarihi 3 Kasım’dan bu yana elde edilen her başarıda milletin teri ve sarsılmaz desteği olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aynı kararlılık ve inançla yola devam ettiklerini ifade etti.

'ERDOĞAN' KLİBİNDE HİZMET VE YATIRIM MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadaki mesajıyla birlikte paylaşımında bir de 'Erdoğan' klibine yer verdi. Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi kariyerine ve AK Parti'nin yatırımlarına dikkat çekildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

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"Tarihi 3 Kasım’dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletimizin teri, duası ve sarsılmaz desteği var. Her rengiyle, her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye’nin AK Partisi, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle omuz omuza, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırıyoruz: Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun…"

3 KASIM’DA ANAYASA MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan partisinin iktidara gelişinin 24. yılında "yeni anayasa" mesajı verdi. Efkan Ala, "Biz Türkiye Yüzyılı hedefini ortaya koyduk. Önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak tanımladık. Ben bu Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir sivil anayasayla taçlanacağı kanaatindeyim." dedi.