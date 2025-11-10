×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#10 Kasım#Atatürk
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten 10 Kasım mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 00:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andı. Çelik, “Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Çelik paylaşımında, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözlerine yer vererek, Cumhuriyet’in sonsuza dek yaşayacağı vurgusunda bulundu.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet dileklerini ileten Çelik, “Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#10 Kasım#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!