AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Çelik paylaşımında, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözlerine yer vererek, Cumhuriyet’in sonsuza dek yaşayacağı vurgusunda bulundu.
Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet dileklerini ileten Çelik, “Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.