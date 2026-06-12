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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Yalan siyaseti' bir kez daha kesinleşti

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#AK Parti#Ömer Çelik#Berat Albayrak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan siyaseti bir kez daha kesinleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 15:07

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 128 milyar lira iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek, eski Bakan Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına hükmetmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin paylaşımında "iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti." dedi.

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 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin “yalan siyaseti” bir kere daha çöktü.

CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize “128 milyar dolar yalanı” olarak geçmişti.

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Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu.
Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti.

AYM kararıyla birlikte CHP’nin “128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi.

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Bu “yalan siyaseti”ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir.

“Yalan siyaseti” ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Berat Albayrak

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