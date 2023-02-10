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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

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#AK PARTİ#DEPREM#AFAD
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 17:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Şehir Hastanesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. AK Partili Çelik, 'Bu yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kararlı ve net davranacağımızın bilinmesini istiyoruz.' dedi. Çelik, konuşması sırasında hastanedeki depremzede ile diyaloğunu gözyaşlarıyla anlatırken, 'Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor. Ya da diyor ki, "Devletimizin başına bir şey gelmesin, iyiyiz" diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Burada her partiden belediye başkanlarımız ve her kesimden insanımız el birliğiyle bu felaketi atlatmamız için elinden geleni gösteriyor. Bazı ülkelerin yüzölçümünü aşan bir deprem.

Milyonlarca insanımız etkilendi. Tabii ki eksiklerimiz var. Ama bütün gayretle seferberlik edilerek önceliğimiz canlarımızı kurtarmak, yaralılarımızı tedavi etmek. Evlerine giremeyen insanarımız var. Onların barınma, gıda ihtiyaçları için çalışıyoruz.

'YAĞMA OLAYLARI KARŞISINDA SON DERECE ACIMASIZ OLACAĞIZ'

Bu yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz.
Kararlı ve net davranacağımızın bilinmesini istiyoruz.

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Çocuklarla ilgili bazıları spekülasyon yapıyor. Çocuklarımız burada koruma altında, sahip çıkılıyor. Her bir çocuğumuz güçlü bir takip ve bakımla gözetim altında. Bu felaketi milletimizin birlik duygusuyla aşacağız.

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Burada gördüğüm insanlarımızın, depremzede yaralı enkazın altında çıkmış, onların gösterdiği insani duyguları unutmayacağız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

'BUNLARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Kendisi enkazın altından çıkmış ama yan odadaki hastayı soruyor. Ya da diyor ki, "Devletimizin başına bir şey gelmesin, iyiyiz" diyor. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız

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#AK PARTİ#DEPREM#AFAD

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