AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Usulsüzlük ve yolsuzluk yapanlar hesap verecek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında muhalefetin tartışmalarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını yineledi. Çelik, fon krizinden ekonomik sisteme, Netanyahu'ya tepkiden Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in öne çıkan sözleri:

Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul’da bugün topyekün bir buluşturma yapacağız. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimizi baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.

Bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. AK Parti'yi millet kurdu, tabelasını biz astık deriz. Dolayısıyla burası milletin partisidir. İl başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız milletin evidir. Burası her bir vatandaşımıza, özellikle hangi partiden olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, bizim il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, belediye başkanlıklarımız onların evidir. Her zaman onları misafir ederiz, her zaman onlarla hasbihal ederiz.

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Teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu. Teşkilat bünyesinde yetişenler bugün siyasetin içindeler bu da bizim farkımızdır.

Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu ve şebekesidir. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" İLKESİ

BM’de Türkiye rüzgarı esti. Yıllar evvelden beri katıldığı bütün toplantılarda Cumhurbaşkanımız iki tane temel mesajı çok güçlü bir şekilde verdi. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade eden "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde hepimiz salondaydık. Salonda Cumhurbaşkanımız bunu ilk söylediğinde bir sessizlik oldu. Ve buna yakın durma konusunda büyük bir tereddüt yaşadılar.

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Aslında kapalı kapılar ardında bunu ifade eden pek çok lider vardı. Ama bunu açıktan söyleyen tek kişi Cumhurbaşkanımız olduğu için bunun yanında durma konusunda tereddüt ettiler. Aradan bunca zaman geçti. Bugün bakın, Avrupa'dan dünyanın başka yerlerine, Asya'ya ve Orta Doğu'ya kadar birçok lider "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesine yakın ifadeler kullanıyor.

"NETANYAHU’NUN ŞAHSİYETİ ASIL KATLİAM CİHAZIDIR"

BM’de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu’nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Netanyahu’nun şahsiyeti asıl katliam cihazıdır. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM’nin de dünyanın da trajedisidir. Barış için en büyük bela İsrail'dir.

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Netanyahu konuşurken İsrailli yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrı cihazlarıyla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine yürüyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi, biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız.



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Muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın aday olup olmaması konusunda AK Parti içerisinde birtakım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim gibi, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamaları yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iş gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbirine savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır.

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FON SORUŞTURMASI

Fon krizi konusunda, bu krizin adına kamuoyunda "Fon krizi" denilen gündemle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar. Herhangi bir şekilde bunlara ulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla, Cumhurbaşkanımızın "Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır." ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın "Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır." ifadesi, bu meseleye yaklaşımımızın yegâne pusulasıdır. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.

"SİSTEMİK BİR RİSK YOKTUR"

Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek, hukuki sonuçları hep beraber göreceğiz. Buradan birtakım linç kampanyaları ile partimizin hedef alınması gibi birtakım yaklaşımlara da en net cevabı vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Temiz siyaset ve temiz toplum ve her alanda sistemin temiz tutulması AK Parti'nin varlık sebebi ve kuruluş felsefesidir. Bir diğer konu, yine dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes, kopyala, yapıştır sistemi ile başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak birtakım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur. Bu, sermaye piyasasının sınırlı bölümünde belli bir fon merkezli olarak ortaya çıkmış bir krizdir. Bu çerçevede hem bunun üzerine gideceğiz, sorunlular hesap verecek, hangi alanda olursa olsun. Aynı zamanda da bunların bir daha tekrar edilmemesi için idari, adli bütün tedbirlerin alınması için çalışmaları biz başlatmış oluyoruz. Tüm denetim kurumları görevlerinin başındadır. Şeffaflık, denetim, hesap verebilirlik, ülkelerin çerçevesinde millete, milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur, istisna yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız ve bu konuda da gerekeni neyse yapmaktan çekinmeyiz. Bizim siyasetimizin, AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın siyasetinin alfabesi, her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir.

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