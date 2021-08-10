AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye göçmen kampı değildir

AK Parti MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen sözcü Ömer Çelik, özetle şunları söyledi: “Büyük bir orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin 43 vilayetinde 260 adet orman yangını meydana geldi. Şimdiye kadar 256’sı kontrol altına alındı, dördüne müdahale çabaları sürüyor.

YUNANİSTAN’A OKUL TEPKİSİ

Yunanistan’daki Türk azınlığın sorunlarıyla ilgili tasarruf tedbirleri bahanesi altında 12 ilkokul kapatılmış durumda. Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu açıktır. Dışlama politikası Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir. Ortaokul ihtiyacı varken açılmaması başka problemdir.



DAHA FAZLA GÖÇÜ KALDIRAMAYIZ

Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu toprakları toplama kampı olarak düşünmesinler. Türkiye Cumhuriyeti devleti insanları ölüme terk etmemek gibi bir hassasiyet ortaya koymuştur. Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip, milletimize aşırı ifade kullanan bazı tipler sosyal medyada görülüyor. Bunlara karşı hukuk çerçevesinde gereği yapılır.

BAHÇELİ’NİN ÖNERİSİ

Taban puan teklifi şu aşamada sonuca varılmış bir nokta değil. MYK’da bir değerlendirme olmadı. Gündem yangınlarla ilgiliydi. Cumhurbaşkanımıza sunulduğu zaman bir sonuç ortaya çıkacaktır.”

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