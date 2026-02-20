AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ‘Terörsüz Türkiye’ kötülük ajandalarına karşı bir duruştur

Haberin Devamı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları ifade etti: “Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölge hedefimize sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net irade, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf etmektedir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan ‘Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölge hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte yüce Meclis, milletimiz adına değerli bir inisiyatif almıştır.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir. ‘Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölge hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.”