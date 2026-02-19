×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis boyutu güçlü şekilde hayata geçti

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Ömer Çelik#Terörsüz Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis boyutu güçlü şekilde hayata geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 14:05

TBMM’de dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nca hazırlanan rapor kabul edilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir." ifadesine yer verdi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” hedefimize sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz.

Türkiye’yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu net irade, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf etmektedir.

TÜM KURUMLARIMIZ GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir devlet projesi olan “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi için tüm devlet kurumlarımız güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır.

Haberin Devamı

Bu süreçte Yüce Meclis milletimiz adına değerli bir insiyatif almıştır. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir.

KÖTÜLÜK ŞEBEKELERİNİN EN BÜYÜK ARACI TERÖR

Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki, kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekâlet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar.

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur.

Gözden KaçmasınKomisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi... Ortak karar: Türkiye modeliKomisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi... Ortak karar: Türkiye modeliHaberi görüntüle

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir.

Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz.

Haberin Devamı

Medeni bir hayatın tüm kazanımları, dünya çapında hedef alınıyor. Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür.

Yakın coğrafyamızdaki halklarla “kardeşlik siyaseti” temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız.

Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Ömer Çelik#Terörsüz Türkiye

BAKMADAN GEÇME!