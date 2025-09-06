×
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehit Ayşenur Ezgi Eygi’yi rahmetle anıyoruz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 22:29

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024 tarihinde İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi vefatının birinci yılında anıldı. 

ÇELİK: AYŞENUR EZGİ EYGİ’Yİ RAHMETLE ANIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi’yi rahmetle anıyoruz...”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ”

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde andı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

NE OLMUŞTU? 

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

