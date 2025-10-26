AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK'nın kararı Terörsüz Türkiye'nin somut sonucu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK'nın kararı Terörsüz Türkiye'nin somut sonucuGüncelleme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, şunları söyledi:
Öncelikle şunu söylemek isterim burada PKK terör örgütünün fehsi ve silah bırakması terörsüz Türkiye sürecinin ana gündemi. Öteden beri de söyledik, PKK'nın feshi ve silah bırakması dışındaki gündemlerin buna eklemlenmesi veya başka bir noktaya götürülmek istenmesi odak kaybı oluşturur. Odak kaybı oluştuğunda da meselenin yönetilmesinde ana hedeflere ulaşılmasında sıkıntılar çıkar demiştik. Dolayısıyla bu çerçevede bir yol haritası oluştu. Bu yol haritasının esas manası şudur: Terör örgütünün kesintisiz silah bırakmaya devam etmesi ve bu şekilde fesih sürecinin tamamlanması. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı bir stratejik - politik zemin oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımızda yüksek bir devlet iradesi ortaya koyarak bunun devlet politikasına dönüşmesini sağladı. Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonun kurulmasıyla birlikte aslında Türkiye Cumhuriyeti adına sürece vaziyet edecek süreci yönetecek bütün mekanizmalar kurulmuş oldu. Hem siyasi destek yüksek hem devlet politikası çerçevesinde devlet kurumları çalışıyor. Aynı zaman da yüce Meclis farklı partilerin katılımıyla bu işe bir siyasi özne olarak girdi. Bütün bu süreç şunu gösteriyor. Bu süreçte başka ülkelerde olduğu gibi burada bir üçüncü göz yok. Burada bir aracı yok. Buranın tek bir öznesi ve bu sürecin bu da Türkiye Cumhuriyeti ve Milli İrade.
Bugünün gelinen noktada terör örgütünün Türkiye'den çıkacağını söylemesi ve silah bırakmayla ilgili adım atılacağını söylemesi net bir şekilde bütün bu sürecin yol haritasının işlediğini gösteriyor.
Gelinen nokta hem terör örgütünün Türkiye dışına çıkması hem de silah bırakma sürecinin işliyor olması yol haritası açısından olumlu ilerlemelerdir. Bu çerçevede bakıldığında bunun aslında somut bir ilerleme ürettiğini net bir şekilde söylüyoruz.
Bundan sonra beklediğimi silah bırakma sürecinin kesintisiz olarak devam etmesi ve fesih sürecinin tamamlanması. Böylece bütün bu süreç entegre bir stratejiyle ilerlemektedir. Bugünkü gelişme aslında yol haritasının somut bir sonuç doğurduğunu ve somut bir ilerle kaydedildiğini göstermektedir. İlgili devlet kurumları tüm bu süreci takip edecekler. Burada devletin bilgisi dahilindeki süreç çerçevesinde takipler yapılıyor. Bunun Türkiye'yi terk etmekle ilgili sonuca ulaşması yani Irak tarafına geçecekleri anlaşılıyor. Ondan sonrasında da açıklamada bir cümle var "Bazı düzeltici adımlar atacağız." diye. O da silah bırakma konusunda yeni bir aşmaya geçileceği yeni bir adım atılacağını söylüyor.
"Terörsüz Türkiye" hedefine doğru, Aziz Milletimizin desteğiyle, kararlı adımlarla yürüyoruz.
Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz.
İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz "terörsüz Türkiye" sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.
Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.
Dünyada ve Türkiye’nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında "terörsüz Türkiye" hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir.
Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkân ve kabiliyetlerini tamamıyla "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine yöneltecek bir Türkiye’nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ve Milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır.
Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır.
Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir.
Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir.
“Terörsüz Türkiye” süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.
Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti.
Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.
Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.
Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.
Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.
Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.
Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları “terörsüz Türkiye” hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir.