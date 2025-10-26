AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK'nın kararı Terörsüz Türkiye'nin somut sonucu

ÖMER ÇELİK CNN TÜRK'E KONUŞTU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, şunları söyledi:

Öncelikle şunu söylemek isterim burada PKK terör örgütünün fehsi ve silah bırakması terörsüz Türkiye sürecinin ana gündemi. Öteden beri de söyledik, PKK'nın feshi ve silah bırakması dışındaki gündemlerin buna eklemlenmesi veya başka bir noktaya götürülmek istenmesi odak kaybı oluşturur. Odak kaybı oluştuğunda da meselenin yönetilmesinde ana hedeflere ulaşılmasında sıkıntılar çıkar demiştik. Dolayısıyla bu çerçevede bir yol haritası oluştu. Bu yol haritasının esas manası şudur: Terör örgütünün kesintisiz silah bırakmaya devam etmesi ve bu şekilde fesih sürecinin tamamlanması. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı bir stratejik - politik zemin oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımızda yüksek bir devlet iradesi ortaya koyarak bunun devlet politikasına dönüşmesini sağladı. Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonun kurulmasıyla birlikte aslında Türkiye Cumhuriyeti adına sürece vaziyet edecek süreci yönetecek bütün mekanizmalar kurulmuş oldu. Hem siyasi destek yüksek hem devlet politikası çerçevesinde devlet kurumları çalışıyor. Aynı zaman da yüce Meclis farklı partilerin katılımıyla bu işe bir siyasi özne olarak girdi. Bütün bu süreç şunu gösteriyor. Bu süreçte başka ülkelerde olduğu gibi burada bir üçüncü göz yok. Burada bir aracı yok. Buranın tek bir öznesi ve bu sürecin bu da Türkiye Cumhuriyeti ve Milli İrade.

Bugünün gelinen noktada terör örgütünün Türkiye'den çıkacağını söylemesi ve silah bırakmayla ilgili adım atılacağını söylemesi net bir şekilde bütün bu sürecin yol haritasının işlediğini gösteriyor.



Gelinen nokta hem terör örgütünün Türkiye dışına çıkması hem de silah bırakma sürecinin işliyor olması yol haritası açısından olumlu ilerlemelerdir. Bu çerçevede bakıldığında bunun aslında somut bir ilerleme ürettiğini net bir şekilde söylüyoruz.



Bundan sonra beklediğimi silah bırakma sürecinin kesintisiz olarak devam etmesi ve fesih sürecinin tamamlanması. Böylece bütün bu süreç entegre bir stratejiyle ilerlemektedir. Bugünkü gelişme aslında yol haritasının somut bir sonuç doğurduğunu ve somut bir ilerle kaydedildiğini göstermektedir. İlgili devlet kurumları tüm bu süreci takip edecekler. Burada devletin bilgisi dahilindeki süreç çerçevesinde takipler yapılıyor. Bunun Türkiye'yi terk etmekle ilgili sonuca ulaşması yani Irak tarafına geçecekleri anlaşılıyor. Ondan sonrasında da açıklamada bir cümle var "Bazı düzeltici adımlar atacağız." diye. O da silah bırakma konusunda yeni bir aşmaya geçileceği yeni bir adım atılacağını söylüyor.