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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel'in hedef gösteren tavrı “siyasi yobazlık”tır

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özelin hedef gösteren tavrı “siyasi yobazlık”tır
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 23:05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel’in milli firmaları, “kahve içilen” ve “kitap satılan” yerleri hedef gösteren tavrı “siyasi yobazlık”tır. Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamayı yaptı:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür.

Sn Özgür Özel’in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.

Sn Özgür Özel’in milli firmaları, “kahve içilen” ve “kitap satılan” yerleri hedef gösteren tavrı “siyasi yobazlık”tır.

Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor.

Özgür Özel’in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi.

Özgür Özel’in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı.

Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır.

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Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka birşey değildir.

Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel

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