×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nda sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır.

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#CUMHUR İTTİFAKI#ANKARA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nda sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 15:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.' dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir.

Sn Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#CUMHUR İTTİFAKI#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!